Può una strada doppio senso essere occupata, su entrambi i lati, da auto parcheggiate? Come ben sappiamo, a Catania tutto è possibile.

La notte di San Lorenzo è appena trascorsa, e quale location migliore se non il Rifugio Sapienza per ammirare le stelle totalmenti immersi nella natura? I catanesi, non aspettano momento migliore. Approfittando della vista panoramica di cui si gode anche lungo il tragitto, risulta piacevole anche mettersi alla guida in una strada non particolarmente tranquilla come la SP92. Ma non ieri sera.

All’altezza dell’ingresso Sud di Monte Sona, infatti, due parcheggiatori abusivi con nonchalance dirigevano una nutrita schiera di auto parcheggiate su entrambi i lati di una strada a doppia circolazione creando lunghe, anzi lunghissime file. Motivo di tanta confusione era un festival musicale tenutosi a Piano Bottara, nella piazzola adiacente al ristorante La Vecchia Quercia. L’evento, che univa EDM, Dance e Tech House con le bellezze dell’Etna, era patrocinato dalla Regione Siciliana, dall’Ars e dal Comune di Belpasso. Proprio su quest’ultimo pesava la responsabilità della gestione del traffico che invece, è stata del tutto inesistente. Anche passata la zona del festival, la situazione non migliorava affatto ma era soggetta al parcheggio selvaggio restringendo notevolmente la carreggiata sempre, occorre sottolinearlo, su una strada a doppia circolazione.

E i mezzi di soccorso?

In caso di emergenza, sarebbe stato impossibile far circolare un mezzo di soccorso. Le autoambulanze della Misericordia, presenti sul posto, avrebbero fatto un’immensa fatica ad imporsi nell’ingorgo creatosi sia per salire in direzione del Rifugio Sapienza sia per scendere verso la zona Paesi Etnei qualora qualcuno, estraneo al festival, avesse accusato un malore.

L’unica via d’uscita era una stradina secondaria sulla destra, spostata la transenna del Comune di Belpasso, sempre a doppio senso di circolazione dove le auto erano posteggiate su entrambi i lati. Una strada principale per arrivare in zona Etna come la Provinciale 92 è diventata ostaggio dei parcheggiatori abusivi senza alcun criterio di sicurezza. Cieche le Istituzioni.

VIDEO