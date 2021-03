L’incubo del parcheggio dell’ospedale Garibaldi è finito: Pogliese si congratula con il legittimo proprietario

Tredici anni di vicissitudini giudiziarie e burocratiche sono giunti al termine per il signor Michele Saraceno, legittimo proprietario del terreno di quasi 12mila metri quadri attiguo all’ospedale Garibaldi-Nesima.

Così il sindaco Salvo Pogliese ha chiamato al telefono il signor Michele Saraceno per esprimere la piena soddisfazione dell’Amministrazione Comunale e dell’intera città di Catania.

«Ho augurato al signor Saraceno le migliori fortune -ha detto il sindaco, raccontando il contenuto della telefonata- nell’ interesse della cittadinanza e dell’utenza di uno dei più importanti poli sanitari del nostro territorio-. La Giustizia seppure con ritardo, ha ripristinato la legalità in un’attività commerciale molto frequentata dai catanesi che devono avere a che fare con imprese in regola. Ho ribadito al signor Saraceno, che malgrado i suoi ottantuno anni, io l’abbia sentito in splendida forma e giustamente felice, per la piena legittimità dell’azione degli uffici comunali, della Direzione Attività Produttive, nel rilascio della Scia, che insieme all’assessore Balsamo, mi sono premurato di fare verificare all’avvocatura comunale e al segretario generale, immediatamente dopo il reportage del giornalista del quotidiano La Sicilia Mario Barresi».

«La legalità -sottolinea il primo cittadino-è un prerequisito dello sviluppo e per questo siamo doppiamente felici di questa positiva conclusione della vicenda. Auguriamo un sentito in bocca al lupo al signor Saraceno e ai suoi collaboratori per lo sviluppo delle attività commerciali che vorranno avviare e che vedranno il Comune al loro fianco per sostenere opportunità di lavoro».

E.G.