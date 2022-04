Una buona comunicazione, all’interno della coppia, è fondamentale per far sì che la relazione si mantenga salda e duratura. Tutto ciò si fonda su un senso di fiducia reciproco, sulla considerazione dei bisogni e delle esigenze dell’altro, nonché sul rispetto. In altre parole, la comunicazione consente di prevenire incomprensioni, e quindi di andare a creare un rapporto basato sulla serenità e sull’assenza di equivoci.

Non è raro, infatti, che due persone si trovino a litigare sempre sulle medesime questioni, segno che probabilmente la comunicazione non è mai stata sufficiente o incisiva abbastanza da risolvere il problema in questione.

Imparare ad ascoltare il partner è importantissimo: solo così sarà possibile capire le opinioni e i pensieri di chi ci sta accanto. Di contro, anche esprimere le proprie sensazioni, nonché parlare di tutto senza vergogna o timore, è parimenti essenziale. Questo perché non sempre l’altra persona è in grado di intuire ciò che ci passa per la testa, di conseguenza un buon dialogo eviterà il crearsi di disagi e litigi all’interno della coppia.

È bene altresì tenere a mente che parlare con il partner non deve rappresentare un evento sporadico, ma un’abitudine che deve andare oltre i problemi e le preoccupazioni quotidiane.

A ciò si aggiunge che comunicare non significa soltanto esprimere il proprio punto di vista, bensì anche ammettere espressamente eventuali errori. Non serve a niente cercare di avere ragione a tutti i costi se si è consci di aver commesso un errore o se non si riesce ad essere sufficientemente empatici nei confronti del partner. Il cercare di essere comprensivi, immedesimandosi in chi ci sta accanto, faciliterà la comunicazione e renderà inevitabilmente più solida la relazione di coppia.

L’importanza della comunicazione anche nell’intimità

È indubbio che una corretta comunicazione sia indispensabile per il benessere della coppia, ma è altresì importante che tale comunicazione vi sia a livello sessuale.

Tra due partner, è necessario sentirsi liberi di aprirsi e comunicare i propri desideri. Sicuramente questo genere di intesa è in grado non solo di aumentare l’autostima, ma anche di far sì che ci si senta totalmente appagati e in simbiosi con l’altra persona.

Una corretta comunicazione nell’intimità permetterà inoltre di accrescere l’intesa sessuale. Spesso basta soltanto provare qualcosa di nuovo per vivere esperienze in grado di donare un tocco di inaspettata piccantezza al rapporto. Avvalersi di sex toys durante i preliminari, o nel corso dell’amplesso vero e proprio, potrebbe essere un buon modo per rendere la coppia ancora più affiatata.

Nello specifico, l’uso di un dildo, che il partner potrà manovrare a proprio piacimento, è indubbiamente uno dei metodi migliori per il raggiungimento dello scopo in esame. D’altronde, come confermano anche gli esperti di https://www.easytoys.it/, i giocattoli sessuali apportano innumerevoli benefici: oltre a ridurre lo stress (e addirittura andare ad influire positivamente sul sistema immunitario), i sex toys migliorano l’intimità di coppia, non solo a livello fisico e di piacere, ma anche mentale. Per questo fare nuove esperienze è così importante per mantenere e rafforzare l’intesa sotto le lenzuola.