Sabato 10 ottobre a Catania al via la stagione concertistica “Liberty in Jazz 2026/2027”

Al via la stagione concertistica “Liberty in Jazz 2026/2027”, parte organica del festival diffuso “Musikante Jazz Festival” che ricomprende le produzioni targate Musikante del Presidente e Direttore Artistico M° Antonio Petralia.

Nell’elegante storica dimora liberty di Villa Ardizzone Eventi, in viale Mario Rapisardi 114 a Catania sabato 10 ottobre protagonista sarà l’Ellie Young / Roberto Martinelli Ensemble con inizio alle 21.

«Antonio – racconta il M° Martinelli – ha proposto di realizzare questo concerto con me, con le mie composizioni, coinvolgendo Ellie Young, straordinaria violoncellista inglese dal background che spazia dalla classica, al rock, al jazz: una grandissima strumentista.

Il repertorio sarà articolato su delle mie composizioni, alcune estrapolate anche da progetti di ampio respiro che ho scritto, come un’opera lirica: per esempio ci sarà il prologo di Marmo Bianco, che è estratto proprio da quest’opera lirica. Un altro brano, Nada te turbe, invece è estratto da una sorta di oratorio contemporaneo che si intitola Teresa.

L’ambito è abbastanza eterogeneo, è un concetto di approccio musicale non troppo specialistico: non è solamente un concerto jazz, non è un concerto di musica classica, non è un concerto di musica etnica, diciamo è un po’ tutto assieme, dove strutture, temi, contrappunti, armonie si fondono assieme, si uniscono, e poi l’improvvisazione viene usata come un elemento strutturale. Quindi non c’è necessariamente il tema, l’assolo e poi si riprende il tema; ci sono strutture un po’ come una specie di piccolo concept album. Per usare un termine che va molto di moda, ma che a me non piace molto, è una specie di crossover che attraversa tante cose».

Presente nella primaria veste di compositore, Roberto Martinelli suonerà il sax.

La formazione completa

Ellie Young – violoncello

Roberto Martinelli – sax

Daniele Zappalà – tromba

Fabrizio Palla – pianoforte

Cristiano Nuovo – contrabbasso

Antonio Petralia – batteria

La rassegna “Liberty in Jazz 2026/2027” comprende otto appuntamenti, da ottobre 2026 a maggio 2027, con artisti italiani e internazionali e una programmazione che mette in relazione musicisti di riconosciuta esperienza con diverse espressioni del jazz contemporaneo.