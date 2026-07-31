Levante annuncia il suo prossimo capitolo discografico

Mentre continua a portare la sua musica nei principali festival italiani con il “Dell’Amore Live in Estate 2026”, Levante guarda già oltre il palco e svela il progetto che accompagnerà il prossimo autunno. La cantautrice siciliana ha infatti annunciato l’uscita del suo nuovo album, “Dell’amore il fallimento e altri passi di danza”, disponibile dal 9 ottobre per Warner Records/Warner Music Italy.

Il disco, composto da quindici brani e da uno speciale cameo, rappresenta il punto d’arrivo di un percorso artistico costruito negli ultimi mesi attraverso i singoli che ne hanno anticipato l’atmosfera. Un viaggio che esplora l’amore in tutte le sue forme, dai suoi slanci più luminosi alle inevitabili cadute, trasformando ogni esperienza in una possibilità di rinascita.

A fare da filo conduttore al progetto è il colore arancione, simbolo di trasformazione, energia e consapevolezza. Un elemento che attraversa l’intero immaginario del disco e che trova espressione anche nella copertina: per la prima volta Levante sceglie infatti di condividere la scena con le persone che fanno parte della sua vita privata e professionale, trasformando l’artwork in un racconto corale.

L’annuncio arriva mentre il tour estivo prosegue il suo viaggio attraverso l’Italia, con tappe nei principali festival fino ai due appuntamenti speciali di settembre a Roma e Milano. Proprio in occasione di queste date, i fan potranno prendere parte a uno speciale shooting fotografico insieme all’artista, ricreando la celebre copertina del disco indossando abiti completamente arancioni.

Con questo nuovo lavoro Levante continua a trasformare la musica in uno spazio di ricerca personale, dimostrando ancora una volta come anche un fallimento possa diventare l’inizio di un nuovo passo di danza.

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