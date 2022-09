« Abbiamo un obiettivo principale, parlare a quel 40% di persone che nei sondaggi oggi dicono che si asterranno o che non hanno ancora deciso di votare. Parleremo anche ai tanti giovani».

Le parole di Enrico Letta, segretario nazionale del Pd, nell’incontro tenuto ieri pomeriggio prima a Catania e poi Palermo, alla presenza, appunto di tanti giovani, alla presenza del candidato alla presidenza della Regione, Caterina Chinnici, del vice segretario nazionale Peppe Provenzano e del segretario regionale dei dem, Anthony Barbagallo.

Tra i vari argomenti affrontati quello del caro – bollette

«Il caro-bollette è diventato insopportabile per imprese e famiglie. Ci aspettiamo che a livello europeo nella riunione di venerdì venga trovata una soluzione definitiva con il tetto alle bollette e al prezzo del gas. Ci aspettiamo che il Governo, come da noi proposto, raddoppi il credito di imposta per le imprese energivore e non, in modo tale che possano pagare le bollette che sono arrivate in queste settimane e che si introduca la bolletta luce sociale per le famiglie con l’Isee più basso. Solo così il nostro Paese e l’Europa possono farcela”, ha detto il segretario del Pd».

Quanto alla Chinnici Letta sottolinea che ai siciliani piace il suo stile.

«Non confondiamo serietà e sobrietà con basso profilo. Sono entrambe caratteristiche distintive di Caterina Chinnici, riconosciute e apprezzate, che ci distinguono da chi invece rincorre lo scontro o il titolo sguaiato ad effetto. Sono sicuro che questo stile sarà ripagato e che riusciremo a raggiungere le tante persone indecise e poco interessate alle polemiche. La nostra campagna elettorale in Sicilia inizia ufficialmente oggi: sono già in programma numerosi incontri in tutte le province, per raccontare le proposte e il programma dem».