L’estate tarda ad arrivare: tempo instabile e temperature in calo in Sicilia

L’estate tarda ad arrivare anche in Sicilia: dopo giornate afose, si attende un crollo delle temperature e tempo instabile.

Le previsioni del team de iLMeteo.it collocano l’Italia in una circolazione spiccatamente instabile. L’aria fresca che continua ad affluire in quota, mescolandosi con l’aria più calda accumulatasi nelle ore più calde della giornata crea un mix micidiale per la formazione di imponenti celle temporalesche foriere anche di grandinate.

Per tutta la settimana le occasioni per temporali non mancheranno, soprattutto su Alpi, Prealpi e sulla dorsale appenninica.

Proprio per questo motivo le temperature continueranno a subire oscillazioni importanti, ovvero caleranno bruscamente in presenza di fenomeni temporaleschi e misureranno valori estivi, ma di certo non eccessivi, qualora il sole sia più presente.

Previsti per domani, mercoledì 9 giugno, pioggia e temporali sul litorale nord mentre in serata avremo aperture sulla Sicilia Sud-Orientale.

E.G.