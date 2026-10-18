Lady Oscar torna a Versailles, stavolta in figurine: arriva l’album Sprea dedicato alla “Rosa di Versailles”

Per i fan di una certa età è un tuffo nell’infanzia, per i più giovani un’ottima occasione di scoprire un classico. Lady Oscar – La Rosa di Versailles, l’anime tratto dal capolavoro di Riyoko Ikeda, è protagonista di una nuova collezione di figurine firmata Sprea, all’interno della linea “Figurine Anime”.

Il primo impatto è quello di un oggetto curato. L’album, in un elegante rosso borgogna con inserti dorati, mette in copertina Oscar François de Jarjayes in uniforme da comandante della Guardia Reale, affiancata da tre medaglioni dedicati ad altrettanti personaggi chiave della storia: Maria Antonietta, Rosalie e André. Lo stile grafico richiama l’estetica dell’epoca, tra rose, decorazioni barocche e carta dall’aspetto pergamenato.

Sfogliando l’interno, ogni pagina è accompagnata da titoli e brevi testi che ripercorrono le vicende della serie, come “Una disputa pericolosa”. Gli spazi per le figurine sono numerati e inquadrati da cornici rosse e oro, mentre alcune caselle dorate lasciano intuire la presenza di figurine speciali, pensate per chi ama la caccia al pezzo raro.

Non manca l’immancabile rito della bustina: le confezioni, con Oscar e Maria Antonietta in primo piano, sono vendute in un box espositore. Dentro si trovano immagini tratte dall’anime, dalle scene più drammatiche ai primi piani della protagonista.

Un’operazione che parla soprattutto ai collezionisti e ai nostalgici, ma che dimostra come la storia dell’eroina travestita da uomo nella Francia rivoluzionaria continui, a distanza di decenni, a conquistare nuovi lettori e spettatori.