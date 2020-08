Send an email

Ladro di motorini a 14 anni beccato in via Umberto

Ha soli 14 anni, ma già se ne intende di furti il giovane arrestato insieme al complice di 18 con l’accusa di tentato furto aggravato in corso.

La scorsa notte, i due ladri si trovavano a bordo di un Honda SH -mezzo privo di assicurazione- quando hanno notato uno scooter Aprilia RX 50 parcheggiato all’altezza del civico 260 di via Umberto con l’intento di rubarlo.

Un cittadino che ha assistito alla scena ha così informato le autorità. Gli agenti, dunque, si sono precipitati sul luogo del furto provocando l’agitazione dei malviventi. Quest’ultimi, infatti, alla vista della gazzella si sono dati alla fuga imboccando strade in senso vietato.

L’inseguimento è durato poco. I militari hanno bloccato i due giovani in piazza Bovio: all’interno dello scooter, i ladri nascondevano. attrezzi del tipo utilizzato dai ladri per forzare i blocchetti di accensione dei motocicli.

Il maggiorenne, in attesa della direttissima, si trova relegato agli arresti domiciliari. Il 14enne, invece, è ospite in un centro di prima accoglienza per minorenni di Catania.

E.G.