Da qualche anno fa ormai la Disney ha deciso di rivedere i suoi classici d’animazione più belli per una nuova versione con attori in carne e ossa. Abbiamo visto Pinocchio, Mulan, La Bella e la Bestia, Dumbo, Aladin, Il libro della giungla e tanti altri. Qualche giorno fa è uscito il trailer del nuovissimo film “La sirenetta” al cinema dal 26 maggio 2023.

L’emozionante storia di Ariel, Premio Oscar del 1989, ritorna sul grande schermo per una versione in carne e ossa.

Il film, diretto da Rob Marshall, in parte è stato girato in Sardegna con l’attrice ventiduenne Halle Bailey nei panni della Sirenetta.

Un nuovo viaggio nel profondo Oceano, un mondo che affascina e incuriosisce. La giovane Ariel è affascinata dal mondo degli umani e per lei poter “uscire fuori dal mar” è da sempre un sogno. Non avere la coda, ma poter camminare con le proprie gambe, danzare e stare tra gli umani. Ed è proprio di un umano che la bella sirenetta si innamora, il principe Eric. Ed è per lui che Ariel stringerà un patto con la strega del mare Ursula che le darà la possibilità di vivere con gli umani e far innamorare il principe in cambio della sua meravigliosa voce. Il piano di Ursula in realtà è quello di avere il controllo dell’oceano e prendere il posto di Re Tritone, il padre di Ariel.

Il trailer ha già spopolato tra i social con oltre 9 milioni di visualizzazioni su Youtube. A scatenare gli utenti non è stata però purtroppo solo l’idea di vedere di nuovo un’emozionante storia Disney sul grande schermo. La vera polemica attorno il nuovo film Disney riguarda la scelta del personaggio di Ariel. La Sirenetta non appare stavolta dagli occhi verdi, i capelli lunghi, lisci e rossi e con la pelle chiara. La nuova sirenetta ha la pelle scura e i capelli rasta. Una polemica che ha fatto del nuovo film un trending topic su Twitter.

Una scelta “inclusiva”, forse. Ad essere contestata infatti non è in sé il colore della pelle. Ma l’aver cambiato l’immagine di un personaggio di fantasia che nella nostra mente ha ormai un’identità ben precisa. La polemica probabilmente non sarebbe mai esistita con il personaggio del cartone d’animazione Disney “La principessa e il ranocchio” che ha già la pelle scura. In ogni caso, polemica o meno, pelle chiara o scura, capelli lisci o rasta, la Disney ha ancora fatto parlare tanto di se.

Al seguente link, il trailer del nuovo film.