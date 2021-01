La Sicilia sfiora i 2000 contagi in 24h: +456 a Catania

Non accenna a diminuire il numero dei contagi in Sicilia. Il Ministero della Salute, riporta nel bollettino di oggi, venerdì 15 gennaio, ben 1.945 nuovi positivi in 24h.

Alto il numero dei decessi: 39 vittime. I ricoveri sono 1613 (+11), dei quali 210 pazienti si trovano in terapia intensiva (+5). Guarite dal Covid, invece, 1726 persone.

I dati provincia per provincia

Ecco la fotografia dei contagi sull’Isola: Palermo risulta la capolista con oltre 500 contagi

Catania 456;

Palermo 510;

Messina 327;

Trapani 312;

Siracusa 185;

Ragusa 29;

Caltanissetta 87;

Agrigento 38;

Enna 1.

E.G.