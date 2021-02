La Sicilia è in arancione nella nuova mappa UE

La mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il contagio delle malattie (Ecdc) porta la Sicilia in zona arancione. L’Isola, quindi, si aggiungerebbe alle già segnalate Sardegna e Val d’Aosta. L’Ecdc, oltre ad aver introdotto il colore “rosso scuro” ha anche disposto questo discusso e poco chiaro colore per le regioni Umbria e province autonome di Trento e Bolzano.

L’Europa nella morsa del Covid

L’Europa nella morsa del Covid. La situazione sembra migliorare in Spagna e Portogallo ma peggiora in alcune regioni francesi al confine con il Belgio. Il rosso scuro copre il territorio sloveno al confine con l’Italia, la Repubblica Ceca e le aree limitrofe della Slovacchia, Germania, Lettonia, Estonia e anche alcune regioni della Svezia.

G.G.