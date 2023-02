Dopo la sconfitta interna contro Sorrento, la Saturnia cercava il riscatto in Puglia e ha portato a casa il compito a pieni voti. Vittoria importantissima per la Farmitalia che batte in rimonta Bari 3-1 nella gara valida per la 6/a giornata di ritorno di Serie A3 di Volley maschile. Un risultato prezioso in termini di classifica che gli permette di mantenere ben salda la vetta del girone blu sempre a +1 da Ortona. Da sottolineare il recupero di Enrico Zappoli, uno dei protagonisti della vittoria.

“Una vittoria da capolista – ha dichiarato il presidente Luigi Pulvirenti al seguito della squadra – sapendo soffrire quando necessario, soprattutto ritrovando il bandolo del gioco dopo lo stop contro Sorrento. Adesso sarà importante sfruttare al massimo il doppio turno casalingo contro Aversa e Marcianise, invito tutto il pubblico catanese a sostenere questi magnifici ragazzi in una fase molto importante del girone di ritorno”.

Adesso infatti la Saturnia avrà dalla sua il calendario che prevede due impegni consecutivi tra le mura del PalaCatania. Domenica 12 febbraio arriverà Aversa mentre il 18 Marcianise.

La partita

L’impatto sulla partita non è dei migliori. Il Bari parte subito con il piede sull’acceleratore. Gli uomini di Spinelli conducono il set sin dalle prime battute (8-6). I pugliesi trovano continuità in attacco con la Saturnia che non riesce ad arginare Matteo Paoletti e compagni. Il parziale prende la direzione pugliese con il 25-18 finale.

Nel secondo set, la storia cambia. Smiriglia viene lanciato in campo al posto di Jeroncic. La squadra vuole da subito riprendere le redini della partita e ci riesce. Proprio in attacco gli uomini di Kantor mettono in difficoltà i padroni di casa. Zappoli è onnipresente, Disabato è puntualissimo in ricezione. Zito si fa sentire in difesa. Smiriglia e Frumuselu fanno buona guardia. La Farmitalia passa dal 16-13 al 21-17 in alcune rotazioni e portano a casa il set vincendo 25-20.

Nel terzo set sale di giri il muro con 4 azioni vincenti, spalmate nel set, che si rivelano fondamentali per spezzare l’economia di una parziale dominato grazie anche a una battuta più efficace (3 ace).

Nel quarto parziale, il break iniziale è pesante. Bari è annichilita dall’8-2. Punto dopo punto i pugliesi provano a ritrovare o bandolo della matassa, rientrando sino al 21-19. Ma nel finale la zampata di Fabroni e soci archivia la pratica sul 25-23.

Il tabellino

Bari 1 Farmitalia Saturnia 3

Bari: Wojck 8, Deserio 7, Paoletti 26, Ciavarella 13, Persoglia 9, Leoni 2, Rinaldi (L). Martinelli 0, Ferenciac 0, F. Petruzzelli 0. Ne Ciccolella, Giorgio, V. Petruzzelli, Marrone. All. Spinelli.

Farmitalia Saturnia: Fabroni 5, Zappoli 17, Jeroncic 1, Casaro 24, Disabato 10, Frumuselu 8. Zito (L), Tasholli 0, Smiriglia 7, Nicotra 0. Ne: Maccarrone, Battaglia, Fichera. All. Kantor.

Arbitri: Marotta e Vecchione.

Set: 25-18, 20-25, 18-25, 23-25.