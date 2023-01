Settimana di fuoco per la Saturnia. La capolista del girone blu di Serie A3 di Volley maschile, dopo la vittoria di domenica in campionato per 3-0 contro Palmi, questa sera sarà in scena nuovamente al PalaCatania contro i calabresi per la Coppa Italia. In palio il passaggio del turno e l’accesso alla Final Four della competizione.

Gli uomini di Kantor conoscono già i punti deboli dell’avversario, privo ancora del loro opposto per infortunio, e soprattutto sanno già in cosa dovranno stare più attenti per replicare il risultato di domenica limitando ogni possibile errore. I biancoblu sono motivati e vogliosi di passare il turno di Coppa Italia anche per riscattare il risultato della scorsa stagione quando videro sfumare il passaggio del turno in casa del Lecce.

“Vogliamo raggiungere un importante obiettivo stagionale”

Quello di stasera in programma alle ore 19.30 sarà un match ad alta tensione dove la Saturnia non vorrà assolutamente sbagliare come ha dichiarato il capitano Marco Fabroni: “Domani sarà una partita secca, non possiamo commettere errori e dobbiamo giocare contro Omifer come abbiamo fatto bene domenica scorsa, senza troppe sbavature. C’è pressione certo, vincere la partita di domani significa avere raggiunto un importante obiettivo stagionale, e noi scenderemo in campo concentrati e sostenuti dal nostro pubblico che si fa sentire sempre”.

“Con il nostro miglior gioco siamo competitivi contro tutti – dice senza esitazione il presidente Luigi Pulvirenti – Domani sarà importante mantenere alta la concentrazione senza sottovalutare nessuno, superare il turno significa darsi delle chance per i prossimi appuntamenti di Coppa”.