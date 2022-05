Etna Comics, alla decima edizione, assegna un intero padiglione al fumetto erotico.

Un microcosmo all’interno del festival internazionale del fumetto e della cultura pop riservato ad un pubblico più maturo e più consapevole.

L’Italia vanta una grande tradizione nella produzione comics ma ha sempre considerato taboo l’elemento erotico che pregna il fumetto.

Al contrario di altri paesi europei, come ad esempio la Francia o la Gran Bretagna che hanno riconosciuto il valore dell’eros nella produzione artistica della nona arte, l’Italia ha preferito censurare se non assumere un atteggiamento di ipocrita indifferenza.

Eppure è proprio attraverso l’espressione erotica contenuta nel fumetto che sono state combattute tante battaglie in nome della libertà e delle politiche sociali.

Taboocom per Etna Comics sarà cultura dell’eros. Non una sezione pornografica della manifestazione ma un’area consapevole vietata ai minori. Capoarea è la catanese Fabiola Foti, giornalista e specialista della comunicazione new media. La prima edizione è dedicata all’Italia, i temi portanti sono l’emancipazione sia essa femminile o sessuale. La particolarità di Taboocom sta nel riproporre al suo interno un ciclo di attività dedicate che è possibile ritrovare singolarmente in ciascun’altra area tematica di Etna Comics e quindi: mostre, istallazioni artistiche, talk, giochi, performance e merchandising.

Le Mostre

Cuore e paradigma del padiglione saranno due importanti mostre: la prima dedicata al grande maestro italiano dell’eros a fumetti Guido Crepax e la seconda al fenomeno editoriale e social Fumettibrutti allias di Josephine Yole Signorelli.

Guido Crepax e Yole Signorelli rappresentano rispettivamente il passato ed il presente dell’eros. Espressioni e tratti artistici totalmente differenti ma che in continuità coltivano lo scopo comune di un’esigenza: l’emancipazione e la libertà di essere, di esistere e di affermarsi.

LEI E LE ALTRE di Guido Crepax. 50 opere originali per raccontare 6 donne e 6 sessualità distinte, più una settima che le rappresenta tutte. Quest’ultima è proprio la Valentina, icona intramontabile di ieri, oggi e domani. Le “altre” sono Bianca, O, Emmanuelle, Anita, Francesca e Terry. I figli di Guido Antonio e Caterina Crepax, che hanno raccolto l’eredità paterna, saranno presenti durante tutta la manifestazione per tenere talk e tenderci la mano lungo il percorso delineato dal padre.

P di PORNO dà il nome alle 17 tavole originali in mostra di Fumettibrutti per raccontare la nuova frontiera della comunicazione intimista e sessuale. Un tratto “brutto” per esprimere l’esigenza veloce di narrare la storia personale di Josephine Yole Signorelli che in 3 graphic novel dissacranti ha parlato del suo percorso di transizione da uomo a donna. Yole, dall’1 al 5 giugno, sarà presente al padiglione come madrina ispiratrice.

Gli ospiti

Arte, erotismo, emancipazione femminile e libertà di esprimersi con Vittorio Sgarbi il critico d’arte più amato e odiato d’Italia. Curatore di grandi mostre internazionali, scrittore di best seller, conduttore di trasmissioni cult, politico, collezionista d’arte, libero pensatore controcorrente insomma un personaggio provocatorio per un’area provocatoria. Appuntamento in area E1 sabato 4 giugno alle ore 16.00.

Riae è la suicide girl italiana che ha ispirato il fumetto a firma di Leonardo Cantone ed Emmanuel Viola. Personaggio di fama internazionale e influencer con oltre 4,2 milioni di follower su Instagram. Il fumetto sarà presentato venerdì 3 giugno alle ore 16.00.

Sabato 4 giugno invece il secondo appuntamento alle ore 17.00, subito dopo Sgarbi, per parlare della libertà di usare il proprio corpo con la Riae che è diventata punto di riferimento per molte donne che combattono per la propria indipendenza.

Danika Mori la pornostar siciliana celebre in tutto il mondo, vincitrice per tre anni consecutivi di un Pornhub Awards. Danika sarà ospite di Taboocom per raccontare la libertà di mostrarsi per rivendicare il proprio corpo, che è il concetto alla base del femminismo sex positive. Nella società digitale la riconquista del corpo femminile parte proprio dal rivendicare la libertà di mostrarsi e di avere tutto il diritto di farlo. Danika Mori sarà presente giovedì 2 giugno, al mattino, per fare da modella di una estemporanea pittorica e al pomeriggio, per raccontarsi durante un talk.

Le istallazioni artistiche e i giochi

Al padiglione E1 di Taboocom saranno allestite due istallazioni artistiche con cui i visitatori potranno interagire. La prima caratterizzata da uno stile dal tratto pop che rimanda ai lavori di Roy Lichtenstein ad opera del celebre fumettista, fotografo e pubblicitario Roberto Baldazzini autore di opere come Casa Howhard, Beba e Stella Norris.

La seconda istallazione di particolare rilievo, perché connette l’eros ai temi sociali, e sarà a cura del fumettista siciliano Emanuele Gizzi.

Appuntamento ogni giorno con la milanese Luisa Cittone, famosa illustratrice dell’iperrealismo erotico, che realizzerà con una modella dei set fotografici a tema ogni volta diverso e subito dopo, mediante sovrapposizione, darà vita ad una illustrazione sorprendentemente sensuale.

Sarà presente anche in Taboocom una piccola area game con il gioco dei tarocchi erotici: il pubblico potrà farsi leggere le carte erotiche create dai maestri dell’eros a fumetti e imparare a sua volta ad interpretare i significati audaci dei tarocchi.

Eros-Art Performance Experience “I Tarocchi di Valentina”

Per la prima volta in Italia una performance experience a tema erotico. Tutti i giorni il padiglione E1 di Taboocom dalle ore 19.00 mette in scena due repliche dello spettacolo.

Il pubblico mentre assiste ad una performance di danza viene scelto dalla sorte per partecipare attivamente allo spettacolo dei tarocchi erotici di Crepax che prendono vita: i “prescelti” diventano allora parte dello spettacolo operando delle decisioni, risolvendo l’enigma delle carte e scoprendo infine il loro destino. I più bravi riceveranno un premio. Performance Experience scritta e diretta dalla capoarea Fabiola Foti su ispirazione dei tarocchi di Valentina; le coreografie sono a cura di Naike Negretti official outreach for Broadway dance center in NYC, Underground dance centre in Toronto, director e choreographer of Soundbreakingdanceexperience.