La limousine diventa una mini-discoteca: multati 8 giovani a Mondello

Hanno affittato una limousine per festeggiare il compleanno di un loro amico, trasformandola per la ricorrenza in una piccola discoteca.

Otto giovani palermitani, tra cui una ragazza minorenne, si trovavano a bordo di una lussuosa macchina quando sono stati fermati dalle Forze dell’Ordine per un controllo a Mondello, località balenare a Palermo.

L’auto era stata trasformata per l’occasione in mini discoteca. I poliziotti hanno fermato la vettura in viale Regina Elena. Gli agenti hanno verificato che all’interno si stava svolgendo un vero e proprio party con tanto di alcool.

La limousine è omologata per accogliere otto passeggeri ma con le norme contro la pandemia da Covid -19 però nei mezzi pubblici e nelle auto a noleggio possono starci il 50% dei passeggeri. Dunque solo 4 persone.

Multati sia i giovani che il noleggiatore.

E.G.