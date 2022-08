«La coalizione col Pd? Se resterà in piedi dipende da una ferrea convergenza sui temi, sui quali non arretreremo di un centimetro. Per questo chiederemo subito un incontro urgente con Caterina Chinnici e con le altre forze della coalizione del fronte progressista».

Lo afferma il referente del M5S in Sicilia Nuccio Di Paola, dopo l’assemblea regionale del Movimento 5 Stelle tenuta a Palermo terminata la notte scorsa.

«Porteremo sul tavolo nove temi siciliani, come nove erano i punti sottoposti da Conte a Draghi, e se diranno no solo ad uno di questi allora saremo pronti a rompere l’alleanza e ad andare da soli», continua.

«Alla luce di quanto successo a Roma – conclude Di Paola – il cammino della coalizione progressista non è scontato come quando è stato avviato e come è stato evidenziato da numerosi interventi fatti oggi in assemblea. In ogni caso proprio come ha detto il presidente Conte, dobbiamo far pesare i nostri principi, i nostri valori, la nostra ferrea intransigenza sui temi».