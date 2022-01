La città del Fanciullo promuove il corso di “Comunicazione e video editing”

Al via le iscrizioni per partecipare al corso di “Comunicazione e video editing”, promosso dalla città del Fanciullo di Acireale, in collaborazione con la Fondazione “Maria Barbagallo”.

Il progetto, è rivolto a 15 giovani, maggiorenni, in regola con l’obbligo scolastico e formativo.

Un’ opportunità lavorativa, che ha lo scopo di favorire l’inserimento dei giovani all’interno di redazione giornalistiche televisive, web e radiofoniche.

Requisiti preferenziali di ammissione sono: il possesso di titoli, l’esperienza o la frequenza di corsi di studi inerenti al profilo.

Finalità dell’iniziativa è quella di formare figure esperte nel settore della comunicazione, con particolare riguardo alle tecniche giornalistiche e la realizzazione di video emozionali, aziendali, istituzionali.

L’azione formativa consisterà in incontri in aula, con esercitazioni pratiche ed uno stage con esperti del settore.

Il percorso didattico, che si terrà da febbraio a maggio, avrà la durata di 52 ore di teoria e pratica e 140 di stage.

Si terrà all’interno della Fondazione Città del Fanciullo, ad Acireale, in via delle Terme, 80.

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per candidarsi, basta compilare la domanda di partecipazione, disponibile alla pagina web www.cittadelfanciullo.it, entro lunedì 7 febbraio.

In ottemperanza alle normative vigenti, l’accesso al corso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19.