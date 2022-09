3,2,1 in arrivo le tendenze moda per questo autunno 2022. Un must? La camicia di jeans.

Immancabile, evergreen, versatile, casual e di tendenza: la camicia di jeans non manca mai nell’armadio di ogni donna.

Alcuni anni sembra cadere quasi in disuso per riapparire poi l’anno successivo come un capo fondamentale. Ecco perché in un armadio una camicia di jeans non deve mancare maie e perché non va mai gettata.

Adatta a diversi stili e occasioni d’uso, può essere un capo molto casual e sportivo ma persino glam se arricchita con paillettes, strass o abbinata con i giusti accessori.

La storia della camicia di jeans ha inizio a Nimes, nel sud della Francia dove per la prima volta fu prodotto il denim (appunto dal nome De Nimes, da Nimes). Il tessuto in questione era un mix di filati di cotone e lino dal colore indigo. Resistente, robusto, questo tessuto fu utilizzato in origine per gli abiti da lavoro.

A decretare la fortuna di questo tessuto, Levi Strauss nel 1853 che rese celebre il famoso blue jeans a 5 tasche.

Negli anni tutte le griffe di alta moda e anche i brand low cost hanno prodotto jeans, camicie, abiti, giubbotti utilizzando il famoso denim.

La camicia di jeans è un capo che troviamo ogni anno nei negozi e che di anno in anno manteniamo nel nostro armadio. Perfetta per il tempo libero, ma anche per il lavoro e per un’uscita. La camicia di jeans può essere reinterpretata in un’infinità di modi. Basta indossarla nel modo giusto e con gli accessori adatti.

Allacciata in vita, in versione crop o oversize. Tantissimi sono i modelli disponibili, così come tantissime sono le varietà di colore. Basta solo non avere limiti alla creatività.