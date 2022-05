Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati a Portofino. Per il matrimonio Kourtney ha scelto un abito Dolce & Gabbana Alta Moda.

Un matrimonio all’italiana a Portofino per Kourtney Kardashian e Travis Barker. Dopo essersi già sposati due volte (a Las Vegas e in California), la coppia ha scelto di celebrare il loro si in Italia con famiglia e amici. Sempre più spesso le star scelgono infatti le meravigliose location italiane per le nozze. La cerimonia si è svolta nel Castello Brown con un allestimento gotico total red. A cantare alle nozze Andrea Bocelli.

Gli abiti degli sposi, così come quelli di tutta la famiglia, sono stati realizzati da Stefano Dolce e Domenico Gabbana. Per Travis Barker un completo con giacca doppiopetto con revers a lancia e pantaloni con piega e bande laterali. Camicia bianca, papillon in raso di seta nero, spilla a croce dorata con cristalli neri.

L’abito di Kourtney Dolce & Gabbana Alta Moda

Meraviglioso l’abito di Kourtney Kardashian. Una perfezione sartoriale all’altezza di un nome, quello di Dolce & Gabbana, che non delude mai le aspettative.

Un mini abito con corsetto in pizzo e seta bianca con un velo ricamato a mano. L’abito è stato realizzato ispirandosi alla lingerie italiana e alla Dolce Vita. Il corsetto era ricco di tagli pregiati realizzato con tecniche sartoriali che puntano ad enfatizzare la femminilità. L’ampio e lungo velo di tulle con le sue applicazioni floreali è ispirato ai fiori dei giardini di Portofino. Nel velo inoltre una grande raffigurazione della Vergine Maria e le parole “family loyalty respect”. Il ricamo, realizzato con la tecnica del punto croce, ricorda il tatuaggio del marito Travis. A completare il look guanti in tulle e décolleté in pizzo bianco.