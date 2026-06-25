Jonathan Hickman ospite a Lucca Comics & Games: il visionario che ha riscritto l’universo Marvel arriva in Italia

Uno degli autori più influenti del fumetto contemporaneo sarà tra i protagonisti della prossima edizione di Lucca Comics & Games. Dal 28 ottobre al 1° novembre, Jonathan Hickman arriverà in Italia come ospite della manifestazione toscana in collaborazione con Panini Comics, offrendo ai lettori italiani un’occasione unica per incontrare dal vivo una delle menti più innovative della narrativa supereroistica moderna.

Sceneggiatore, ideatore e architetto di alcuni dei cicli narrativi più ambiziosi degli ultimi vent’anni, Hickman ha lasciato un’impronta indelebile nell’universo Marvel grazie a opere che hanno ridefinito personaggi e interi mondi. Il suo nome è legato a saghe ormai considerate fondamentali come Fantastic Four, Avengers e Secret Wars, lavori che hanno saputo combinare spettacolarità, profondità concettuale e una straordinaria capacità di costruzione narrativa.

Tra i suoi contributi più significativi spicca la rivoluzione mutante dell’Era Krakoana. Con House of X e Powers of X, Hickman ha inaugurato una nuova fase per gli X-Men, immaginando una nazione mutante indipendente e ridefinendo il ruolo degli eroi creati da Stan Lee e Jack Kirby. Un progetto che ha segnato profondamente il panorama fumettistico degli ultimi anni e che continua a essere considerato uno degli esperimenti narrativi più audaci mai realizzati dalla Marvel.

Più recentemente, l’autore statunitense ha guidato il rilancio dell’Universo Ultimate, firmando l’acclamata serie Ultimate Spider-Man. Anche in questo caso, la sua capacità di reinventare personaggi iconici senza tradirne l’essenza ha conquistato critica e pubblico, confermando il suo ruolo centrale nell’evoluzione del fumetto mainstream americano.

Ciò che distingue Hickman da molti suoi contemporanei è la sua attenzione al world-building. Le sue storie non si limitano a raccontare le avventure degli eroi, ma costruiscono sistemi complessi, cronologie articolate e universi narrativi coerenti, capaci di espandersi nel tempo e coinvolgere il lettore a più livelli. Un approccio che lo ha reso un punto di riferimento per autori, editori e appassionati in tutto il mondo.

La presenza di Jonathan Hickman rappresenta uno degli annunci più prestigiosi per Lucca Comics & Games 2026, manifestazione che continua a consolidare il proprio ruolo di punto d’incontro internazionale per il fumetto, il gioco e la cultura pop. Per la prima volta, il pubblico italiano potrà confrontarsi direttamente con l’autore attraverso incontri, conferenze e appuntamenti dedicati.

Per gli appassionati Marvel, e non solo, sarà un’opportunità irripetibile per ascoltare dal vivo il creatore di alcune delle storie che hanno segnato l’immaginario supereroistico del XXI secolo. Un autore capace di trasformare ogni progetto in un evento editoriale e di dimostrare come il fumetto possa ancora sorprendere, innovare e guardare al futuro.