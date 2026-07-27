Johnny Depp sorprende il Comic-Con: l’attore si mostra per la prima volta nei panni di Scrooge

C’è chi lo conosce come il Capitano Jack Sparrow, chi lo ricorda per l’intramontabile Edward Mani di Forbice e chi continua ad apprezzarne la straordinaria capacità di trasformarsi in personaggi fuori dagli schemi. Questa volta, però, Johnny Depp ha sorpreso tutti presentandosi al Comic-Con di San Diego nei panni di Ebenezer Scrooge, protagonista del nuovo film “Ebenezer”, ispirato al celebre “Canto di Natale” di Charles Dickens.

L’attore è apparso completamente trasformato: curvo, con bombetta, bastone e un volto invecchiato dal trucco prostetico, entrando subito nel personaggio davanti a giornalisti e fan accorsi alla celebre convention americana. Un’apparizione a sorpresa che ha accompagnato la presentazione del primo trailer del film, tra gli applausi del pubblico e la curiosità di scoprire questa nuova interpretazione firmata dal regista Ti West.

Scrooge è uno dei personaggi più iconici della letteratura mondiale: un uomo avaro e solitario che, grazie all’incontro con gli Spiriti del Natale Passato, Presente e Futuro, intraprende un viaggio destinato a cambiare per sempre la sua vita. Una storia di redenzione che continua a emozionare generazioni di lettori e spettatori.

Per Johnny Depp si tratta di un ruolo che sembra sposarsi perfettamente con la sua capacità di dare anima a personaggi complessi, malinconici e profondamente umani. Lo stesso attore, intervenendo durante la presentazione del film, ha raccontato quanto questa storia lo abbia affascinato fin dall’infanzia, definendo un privilegio poter interpretare un personaggio tanto iconico.

L’apparizione al Comic-Con ha già acceso l’entusiasmo dei fan e confermato che “Ebenezer” si candida a essere uno dei film più attesi della prossima stagione, riportando Johnny Depp al centro della scena con un ruolo destinato, ancora una volta, a lasciare il segno.

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