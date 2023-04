I sentimenti lui li mette in musica e lo fa con la forza delle sue parole che non hanno paura di dire la verità e raccontare storie di vita quotidiana, ma anche sogni e speranze.

Il cantautore e rapper marca Liotru JFC, Giovanni Campagna, si racconta all’Urlo e lo fa in modo limpido e diretto, senza peli sulla lingua, parlando anche della sua spiritualità e della fede in Gesù Cristo, che gli ha cambiato la vita, sin dal suo primo brano che è rivolto proprio al “principale”, così come lo chiama.

Inizia a scrivere da adolescente e pian piano quella che sembrava una semplice passione è diventata la sua professione, che gli ha permesso di raggiungere diversi traguardi importanti, conquistando le radio nazionali e il pubblico che ogni giorno cresce sempre di più.

Tante anche le collaborazioni con musicisti e artisti locali e non solo, che lo hanno portato ad affinare la sua arte, oggi anche nelle vesti di produttore, senza tralasciare la scrittura, che conta un archivio di quasi 200 canzoni.

I suoi brani sono accattivanti e mai banali, e si rivolgono a tutti senza distinzioni di età, lanciando nel contempo anche messaggi sociali forti, come “Carusi i quattieri”, da 111.890 visualizzazioni, cantato in dialetto siciliano, per dire ai ragazzi di non cadere nel tranello della malavita che ti assicura soldi facili. Bisogna invece combattere a testa alta e credere e creare le basi per un futuro migliore.

«I sogni vanno coltivati sempre con passione, sacrificio e dedizione. Io lavoro 15 ore al giorno quando devo realizzare un brano. Bisogna lavorare sodo, solo così si può arrivare lontano», ci confida Giovanni, e chissà che presto non ascolteremo un suo nuovo inedito!