Iside-Hathor, il 27 agosto e il viaggio nell’antico Egitto di Val Romeo

Una nuova illustrazione arricchisce “Kemet, il percorso degli Dei”, il progetto dedicato all’immaginario e alla spiritualità dell’antico Egitto. L’annuncio arriva sui social nel giorno dedicato, secondo la tradizione evocata da Val Romeo, alla nascita di Iside-Hathor.

Il 27 agosto diventa, nel racconto di Val Romeo, una giornata dedicata a una delle figure femminili più affascinanti della mitologia egizia: Iside-Hathor, associata alla creazione, all’amore e alla cura.

È attraverso queste immagini e questi simboli che Romeo continua ad accompagnare il pubblico nel percorso di “Kemet, il percorso degli Dei”, progetto al quale sarà destinata anche la nuova illustrazione presentata nel suo post.

Nel messaggio, l’autrice lega la figura di Iside-Hathor a quella di Horus, divinità del cielo e della vittoria, indicato come protettore e guida dell’umanità. Un richiamo che Romeo utilizza anche in chiave simbolica, individuando nella figura di Horus un modello al quale dovrebbe ispirarsi la componente maschile di ciascuno di noi.

Al centro del post non c’è soltanto la celebrazione di una divinità dell’antico Egitto, ma una riflessione sui principi di creazione, amore, cura e protezione, riletti attraverso un linguaggio contemporaneo.

La nuova illustrazione, anticipa Romeo, entrerà a far parte di Kemet, il percorso degli Dei. Un progetto del quale, per il momento, non vengono svelati ulteriori dettagli: «Presto nuove informazioni», scrive l’autrice, lasciando aperta la porta alle prossime anticipazioni.

Il messaggio si chiude con un augurio ai lettori: una giornata «gioiosa e prospera», accompagnata da sole ed energia positiva. E con un richiamo all’Egitto che sintetizza lo spirito del progetto: “good to be home”.

Per Val Romeo, dunque, il ritorno a Kemet passa ancora una volta attraverso il linguaggio delle immagini, della mitologia e del simbolismo. E la nuova illustrazione dedicata a Iside-Hathor rappresenta un ulteriore tassello di un percorso che promette di svelare presto nuovi elementi.

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