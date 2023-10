Giovedì 19 ottobre alle 18.15, al Multisala Apollo di Messina, il regista Matteo Garrone presenterà il suo ultimo film Io Capitano insieme ai due attori protagonisti, gli esordienti Seydou Sarr e Moustapha Sall. L’incontro organizzato con il pubblico messinese, in collaborazione con l’Associazione Spazio Arte, sarà introdotto da Loredana Polizzi e moderato dalla giornalista Anna Mallamo.

La pellicola si è aggiudicata il Leone d’argento – Premio per la migliore regia alla Mostra del Cinema di Venezia 2023. Il film racconta il commovente e drammatico viaggio di due giovani che da Dakar (capitale del Senegal), decidono di affrontare il deserto subsahariano, le torture in Libia e un pericoloso viaggio in un barcone pieno di migranti. Il tutto per approdare nella “terra promessa”, l’Italia.

Nel corso dell’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia al film è stato riconosciuto il premio Marcello Mastroianni, all’indirizzo di Seydou Sarr, premiato come miglior attore esordiente. Io Capitano è stato anche indicato dall’Italia come film in corsa agli Oscar per la miglior pellicola internazionale.

Gli incontri proseguono: Matteo Garrone, Seydou Sarr e Moustapha Sall, saranno al Multisala Iris di Messina alle 17.15 e, successivamente, al Cinema Ariston di Catania alle 20.30. L’incontro, nel Catanese, avverrà al termine della proiezione delle 18.30; mentre, per lo spettacolo delle 21, porgeranno i loro saluti a inizio proiezione.