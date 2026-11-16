Integrazione sensoriale e partecipazione occupazionale: formazione e approfondimento all’Ordine TSRM e PSTRP di Catania

Dalla valutazione dei processi sensoriali agli interventi nella vita quotidiana dei bambini: professionisti a confronto sulle strategie per favorire autonomia e partecipazione.

Si è svolto sabato 14 settembre, presso la sala dell’Ordine TSRM e PSTRP di Catania, in via M. Rapisardi 30 ad Aci Castello il corso di formazione ECM dal titolo “Percorsi di Integrazione Sensoriale: Valutazione e intervento per la partecipazione occupazionale”.

All’incontro hanno preso parte il presidente dell’Ordine delle Professioni Sanitarie di Catania, dott. Innocenzo Secolo, la responsabile scientifica Roberta Zito e le relatrici Giovanna Suraniti, Enrica Frasca Caccia, Cristina Marotta e Mirella Amata.

La giornata formativa ha rappresentato un’occasione di approfondimento sui processi di elaborazione e integrazione sensoriale, con particolare attenzione alla loro influenza sullo sviluppo, sull’autonomia e sulla partecipazione dei bambini alle attività quotidiane, a casa e a scuola.

Al centro degli interventi i quattro principali processi dell’elaborazione sensoriale: registrazione, modulazione, discriminazione e integrazione. La registrazione riguarda la capacità di accorgersi della presenza di uno stimolo; la modulazione permette di regolare l’intensità della risposta sensoriale; la discriminazione consente di riconoscere e interpretare le caratteristiche degli stimoli, mentre l’integrazione collega le informazioni provenienti dai diversi sistemi sensoriali, rendendole funzionali all’azione.

Le relatrici hanno illustrato come eventuali difficoltà in questi processi possano incidere concretamente sulla vita dei bambini, manifestandosi attraverso iperreattività o iporeattività agli stimoli, ricerca continua di movimento, difficoltà di coordinazione e problemi nello svolgimento di attività apparentemente semplici, come utilizzare una matita, impugnare un bicchiere o vestirsi autonomamente.

Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi di un caso clinico ipotetico, quello di Marco, un bambino di sei anni che manifesta irrequietezza in classe, difficoltà nella percezione del proprio corpo nello spazio, sensibilità ai rumori e alle consistenze dei materiali, oltre a problemi nella coordinazione motoria. Un esempio utile per comprendere come comportamenti spesso interpretati come oppositivi o problematici possano, in realtà, essere collegati a specifiche difficoltà nell’elaborazione sensoriale e al bisogno di ricercare determinati stimoli per mantenere un adeguato livello di attivazione.

Un altro tema centrale del corso ha riguardato la valutazione del profilo occupazionale del bambino, inteso come l’insieme delle attività che svolge, dei suoi interessi, delle sue capacità, delle difficoltà incontrate e dei contesti nei quali vive. L’approccio proposto, in linea con il framework dell’American Occupational Therapy Association (AOTA), invita a considerare non soltanto le criticità, ma anche i punti di forza, le preferenze e le priorità del bambino e della sua famiglia.

In questo percorso assume particolare importanza il ragionamento clinico di tipo top-down: partire dalle attività quotidiane che risultano difficili o limitate, individuare le possibili cause e costruire un intervento orientato a obiettivi realmente significativi. Un metodo che si affianca all’approccio bottom-up, basato sulla valutazione di singole funzioni, come forza, coordinazione ed equilibrio, evitando però che il trattamento si concentri esclusivamente sulle prestazioni motorie senza considerare le esigenze concrete della persona.

La valutazione occupazionale prevede il coinvolgimento della famiglia, degli insegnanti e, quando possibile, del bambino stesso. Attraverso colloqui, osservazioni, questionari e strumenti strutturati è possibile raccogliere informazioni sulla partecipazione nei diversi ambienti di vita, individuando gli ostacoli e i facilitatori. Tra gli strumenti illustrati figurano il COPM, il FIAOPM, il FLIP, il PEM e il PACS, oltre al COSA e al Pediatric Volitional Questionnaire, utili per approfondire rispettivamente la percezione delle proprie capacità occupazionali e la motivazione del bambino durante il gioco e le attività quotidiane.

Il caso di Marco ha permesso di evidenziare come un obiettivo terapeutico debba essere collegato a un’esigenza concreta: non limitarsi, ad esempio, a insegnare al bambino a indossare i pantaloni in un determinato tempo, ma aiutarlo a raggiungere l’autonomia necessaria per prepararsi e partecipare alle attività che desidera svolgere.

Ampio spazio è stato inoltre riservato alla modulazione sensoriale dell’ambiente, ovvero alla possibilità di organizzare e adattare gli spazi in funzione delle caratteristiche individuali del bambino. L’illuminazione, i colori, i rumori, le consistenze dei materiali, le sedute e la disposizione degli arredi possono influenzare la capacità di concentrarsi, muoversi e partecipare alle attività.

Tra le strategie illustrate figurano la riduzione degli stimoli visivi e uditivi eccessivi, l’utilizzo di materiali fonoassorbenti, la scelta di sedute confortevoli e flessibili e la predisposizione di aree dedicate alle diverse attività. L’obiettivo non è soltanto modificare l’ambiente, ma renderlo più accessibile e adeguato alle esigenze sensoriali del bambino.

Un principio fondamentale emerso durante la formazione riguarda proprio l’importanza di osservare e comprendere il comportamento prima di intervenire. Un bambino che si copre le orecchie mentre svolge i compiti, ad esempio, non manifesta necessariamente un comportamento da correggere: potrebbe reagire a rumori, stimoli esterni o condizioni ambientali che ostacolano la concentrazione.