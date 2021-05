Incidente mortale ad Aci Catena: perde la vita un 19enne

Incidente mortale a San Nicolò, ad Aci Catena: la vittima è un 19enne.

La dinamica appare ancora poco chiara. Secondo una prima ricostruzione, si trovavano a bordo di un’auto rubata qualche giorno fa, il 17enne e il 19enne Paolo Salafia quando hanno cercato di sfuggire ad un controllo di routine della Polizia.

A catturare l’attenzione degli agenti, la guida sportiva con cui i giovani giravano per le strade scesi. È scaturito così un rocambolesco inseguimento, terminato con lo scontro della Fiat Panda contro un muro.

Il 19enne, Paolo Salafi di Aci Catena è morto sul colpo mentre il 17enne, che si trovava alla guida del mezzo ha riportato varie fratture e dunque si trova ricoverato in ospedale. Il giovane non è in pericolo di vita.

E.G.