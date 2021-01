Incidente lungo la Catania-Gela: elisoccorso per il ferito grave

Un incidente autonomo è avvenuto sulla SS417 Catania- Gela al km 25,5.

Un uomo ha perso il controllo della propria autovettura, una Suzuki, per cause in corso di accertamento. Il guidatore è rimasto intrappolato all’interno dell’auto. Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Caltagirone che lo hanno estratto dall’abitacolo e consegnato ai sanitari del Servizio 118. L’uomo, ferito, è stato trasportato in eliambulanza in ospedale.

Sul posto presenti anche militari dell’Arma de Carabinieri.

E.G.