nei pressi del supermercato GM, precisamente in via De Gasperi, prossimità Via Trinità. Questo è quanto riportato da un utente, nella pagina Facebook: “Incidente poco fa mentre ritornavo da lavoro in Via del Bosco a Mascalucia, scendendo dopo via Pulei. Strada interrotta. La strada è piena di vetri e pezzi di auto, l’incidente appare davvero molto grave”