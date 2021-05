Incidente a Librino: autobus Amt si scontra contro palo della luce. Un ferito in gravi condizioni

Gravissimo incidente in viale Vigo a Librino: qui un autobus alimentato a metano AMT ha impattato contro un palo della linea elettrica a media tensione posto ai margini della carreggiata.

Il conducente è rimasto ferito, insieme ai 6 passeggeri presenti a bordo del mezzo. Tra questi un 54enne che versa in gravi condizioni, è stato trasportato in ospedale dal Servizio 118 in eliambulanza.

I Vigili del Fuoco intervenuti hanno agevolato la discesa dei passeggeri che si trovavano ancora a bordo ed hanno messo in sicurezza il mezzo alimentato a gas metano.

Le cause dell’impatto sono in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato e della Polizia Locale intervenuta sul posto.

E.G.