Iniziato il caldo, iniziano i primi incendi. Se ci aggiungete che la città di Catania è tornata ad essere sommersa dalla spazzatura il gioco è fatto.

Nella serata di ieri sera su Catania si è “abbattuto” un leggero vento. E chi era fuori per godere di una bella serata più fresca delle solite, non ha potuto non sentire un tanfo insopportabile per la città, in particolare nella zona del lungomare di Ognina.

Ebbene, proprio nella serata di ieri sera, le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per spegnere alcuni incendi di rifiuti in diverse zone della città. Incendi che hanno coinvolto oltre quindici macchine parcheggiate.

Dopo questa nottata il consigliere comunale Giuseppe Gelsomino ha chiesto al sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi di convocare un tavolo con il Prefetto per richiedere l’aiuto dell’esercito italiano.

«I casi di stanotte, incendi e quasi 20 automobili prese a fuoco, sono solo l’inizio di una tragedia annunciata. Invito il Sindaco facente funzioni di interfacciarsi con sua eccellenza in modo tale da stabilire ordine all’interno della città, e di interloquire con il Presidente della Regione Musumeci, cercando di spiegare al meglio la situazione particolare e pericolosa per l’intera città. Magari trovare anche una soluzione, visto che la città intera se dovesse continuare così, in una settimana sarà piena di incendi».