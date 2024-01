In Sicilia è stato avviato un progetto nelle scuole primarie per prevenire le zoonosi parassitarie, mirato a sensibilizzare i bambini sui potenziali rischi per i loro animali domestici. Il progetto, denominato Carefree with our pets, è finanziato dal Ministero dell’Università e dall’Unione Europea come parte del Next Generation EU. Le università di Messina e Sassari in questo progetto hanno collaborato per prevenire la diffusione di zoonosi parassitarie trasmissibili dagli animali domestici.

Carefree with our pets è un progetto PRIN PNRR 2022 di edutainment, che unisce aspetti educativi e di intrattenimento, coinvolgendo le scuole primarie sia in contesti urbani che rurali. I ricercatori si impegnano a comunicare in modo semplice i potenziali rischi legati alla convivenza con gli animali e offrono supporto tecnico e formativo ai docenti di scienze interessati ad approfondire il tema delle zoonosi parassitarie.

La collaborazione tra gli ospedali didattici veterinari delle università di Messina e Sassari consente agli studenti partecipanti di usufruire di visite gratuite per i loro animali domestici. Il progetto includerà uno studio sulla contaminazione fecale e parassitaria nei parchi urbani e nelle aree pubbliche per valutare il rischio zoonosico.

Gli endoparassiti più comuni, come ascaridi, ancilostomidi, strongiloidi e giardia, sono oggetto di attenzione, con particolare enfasi sull’Echinococcosi cistica, zoonosi trasmessa dal cane all’uomo e ancora endemica in Sicilia e Sardegna, soprattutto nelle aree rurali.