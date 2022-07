Manette un 20enne senza fissa dimora indiziato di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Nel corso del servizio perlustrativo in orario notturno i militari, transitando in via Rabbordone e giunti all’incrocio con via Antonino di Sangiuliano, hanno dapprima udito un forte stridore di pneumatici e subito dopo hanno notato sopraggiungere contromano da via F. Crispi una Ford B- Max che procedeva ad elevata velocità e con i fari spenti.

Hanno immediatamente intimato l’alt al conducente che invece ha accelerato imboccando la via A. Di Sangiuliano mettendo in grave pericolo l’incolumità dei passanti che si trovavano in strada e sui marciapiedi.

Ne è nato un inseguimento nel corso del quale i militari sono riusciti ad affiancare l’auto del fuggitivo, riuscendo così a bloccarlo intimandogli di spegnere il motore e di scendere dall’auto.

Il giovane è stato identificato, e a l’ignaro proprietario che dormiva tranquillamente a casa propria, è stato restituito il mezzo.

La macchina presentava delle vistose ammaccature su entrambe le fiancate, lo specchietto retrovisore penzolante, oltre a materiale vario che era stato trafugato dal garage dell’uomo.

Il 20enne, all’esito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di firma alla Polizia Giudiziaria su disposizione della competente A.G..