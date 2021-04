In fiamme garage a Mirabella Imbaccari

È scoppiato un incendio in un garage sito in via Caduti del Lavoro a Mirabella Imbaccari.

Intorno alle 11:00 è arrivata la prima segnalazione ai Vigili del Fuoco: attualmente sul posto si trova la squadra operativa del Distretto di Caltagirone, con due autobotti ed autoscala dalla sede centrale per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.

Il garage interessato dall’incendio, faceva parte di una palazzina di 2 elevazioni, e fortunatamente le abitazioni non erano abitate al momento dell’incendio. All’interno del garage un’autovettura, una Fiat Panda che è andata totalmente distrutta. Il solaio dell’abitazione si è leggermente imbarcato e anche sotto visione di tecnici comunali si è ritenuto di rendere l’edificio inagibile.

Inoltre dall’abitazione sovrastante il garage i Vigili del fuoco hanno estratto una bombola GPL che già annerita ed interessata dal calore, poteva esplodere.

Richiesto sul posto anche l’intervento dell’Enel e dei carabinieri. Ancora ignote le cause che avrebbero portato al rogo.

E.G.