In fiamme edificio in via Cristoforo Colombo

Incendio nella notte in via Cristoforo Colombo.

Poco dopo la mezzanotte della notte scorsa una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento Sud del Comando Provinciale di Catania ed un’autobotte di rincalzo, sono intervenute per lo spegnimento di un rogo sviluppatosi all’interno di un edificio in stato di abbandono in via Cristoforo Colombo, angolo via Aretusa, a Catania.

Attività di minuto spegnimento e di verifica sono ancora in corso: ancora ignote le cause dell’incendio.

E.G.