In fiamme due auto a Maletto: accertamenti in corso

Stasera, intorno alle 20:00 la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania è stata allertata per l’incendio di due autovetture che stava per coinvolgere un’abitazione vicina sulla SS284 del Comune di Maletto (CT).

Sul posto è intervenuta la squadra di Vigili del Fuoco del Distaccamento di Randazzo e quella dei Vigili del Fuoco Volontari di Maletto.

L’incendio che aveva già coinvolto due autovetture e una tettoia, minacciava direttamente un’abitazione adiacente. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse anche all’interno della casa.

Messa in sicurezza la zona, sono in corso accertamenti per stabilire le cause dell’incendio. Non risultano persone coinvolte.

E.G.