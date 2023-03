Il Trapani Comix & Games, torna sotto i riflettori dal 19 al 21 maggio, peresso la villa Margherita, organizzato dai Nerd Attack in collaborazione con il comune di Trapani e Luglio Musicale Trapanese.

Proprio i Nerd Attack nascono come trasmissione radiofonica nel 2012 su Radio102, crescendo successivamente su YouTube e Twitch che poi ha portato alla nascita proprio del Trapani Comix.

Saranno presenti i comics che metteranno in mostra i loro stend e ovviamente sarà presente l’area videogames con Easports, azienda sviluppatrice di giochi sportivi

“Sono partito dall’estetica degli Anni 80 cercando di evitare elementi nostalgici fin troppo comuni. – dichiara David Messina, autore del manifesto-. Ho deciso quindi di muovermi utilizzando un’icona dell’immaginario collettivo di quegli anni , preferendo evitare immagini sovraffollate. Mi sono concentrato su pochi elementi della cultura pop Anni 80, che ho scelto tra quelli che hanno continuato a protrarsi nel tempo grazie ai vari reboot, sequel e citazioni e quindi in un qualche modo ancora attuali e non relegati ad un discorso puramente nostalgico. La scelta è ricaduta sul post apocalittico di “Mad Max”, film cult di George Miller con Mel Gibson che tanto ha influenzato l’immaginario collettivo, da Ken Il Guerriero a Last Of Us, e tornato in auge con il bellissimo reboot ad opera dello stesso regista della trilogia originale con protagonisti Charlize Theron e Tom Hardy.

David Messina è tra i disegnatori italiani più conosciuti che lavorano all’estero in particolar modo negli Stati Uniti. Tanto lavoro per lui che inizia le sue esperienze in Italia per poi trasferirsi proprio negli USA dove ha realizzato tantissime opere dove, nel 2009, spicca un lavoro per la trilogia di Star Trek ma anche tanti altri.

Trapani quindi si appresta a ospitare per tre giorni un grandissimo evento sia da un punto di vista culturale che artistico.