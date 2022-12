Si conclude con un pareggio il 2022 del Palermo. A Brescia l’ultimo match dell’anno valido per la 19/a giornata di Serie B finisce 1-1. Dopo essere passati in svantaggio, i rosanero riescono a riprendere i padroni di casa e hanno anche qualche rammarico per non aver portato a casa l’intera posta in palio.

Dopo un primo tempo a reti bianche con poche occasioni su entrambi i fronti, nella ripresa la partita cambia registro.

I bresciani, nella giornata d’esordio di Aglietti in panchina, vanno in vantaggio al 50’. Ndoj serve Galazzi che batte il portiere rosanero siglando l’1-0. Ma al Rigamonti la partita non è per niente conclusa e arriva subito la reazione del Palermo. Solo due minuti dopo, infatti, Di Mariano crossa al centro dell’area dove arriva Segre di testa che supera Lezzerini. Sbagliata l’uscita dell’estremo difensore bresciano che favorisce il pari dei rosanero.

La partita da qui in poi non vivrà altre particolari emozioni con un Brescia che dopo il pari cerca in tutti i modi di difendere il pari. Un 1-1 che sta bene ai padroni di casa visto il recente periodo turbolento, un pò meno alle aquile che nella ripresa avevano provato a trovare la strada del raddoppio. Il risultato consente comunque a Corini e i suoi di dare continuità alla scia di risultati positivi che li vede imbattuti da cinque turni e di chiudere l’anno a metà classifica.

Adesso ci sarà la sosta per ricaricare le energie prima del prossimo impegno di campionato che lo vedrà in campo il 14 gennaio in casa del Perugia.