Il mondo del Wedding prova a ripartire tra sogni e desideri

Il nuovo anno si apre, per il mondo del Wedding, con tante aspettative e buone speranze. È così un gruppo di professionisti si riunisce per offrire ad una futura sposa un pomeriggio speciale, ricco di emozioni.

Per i professionisti del Wedding è grande il desiderio di voler guardare oltre, con fiducia e speranza.

Ed è con la ricerca dell’abito da sposa, simbolo di un nuovo inizio, che provano a ricominciare.

Un pomeriggio come tanti, nell’Atelier Sorelle Carbè di Avola, inaugurato in ottobre 2020. Un momento difficile per il mondo del Wedding, ma che nonostante le difficoltà oggettive vede nell’entusiasmo e nella professionalità delle protagoniste la volontà di continuare ad inseguire i sogni. Il desiderio grandissimo di continuare a seguire le giovani donne, a vestire il loro grande giorno.

«L’amore non si ferma» è ciò che sostengono Franca e Vera Carbè, con la serenità e la forza di chi crede nei sogni.

Pochi mesi dall’inaugurazione della nuova sede, un palazzo storico di inizio ‘900 in pieno centro ad Avola. Moltissime spose seguite in questi anni, ed una passione mai mutata, fin dalle origini, quando giocavano con i tessuti del negozio del padre.

Il network tra professionisti è l’unica strategia che permette di affrontare le difficoltà, così nasce l’idea.

La sicurezza è stato il nostro primo pensiero, -dice Giuseppe Santanastasio fotografo- ecco perché prima del nostro incontro ci siamo tutti sottoposti a tamponi.

Abbiamo tutti voglia di ricominciare, di lavorare e vivere con le emozioni, ma dobbiamo farlo in sicurezza.

Sicurezza e bellezza, il filo conduttore di un pomeriggio davvero speciale, raccontato da immagini che oggi, scaldano il cuore e permettono di sognare.

Abiti magnifici, tulle, ricami, la consulenza della wedding planner legate allo stile dell’abito e di tutto l’evento. Il Bridal Style è una parte rilevante nella costruzione dell’immagine della sposa. Accompagnare una sposa nella scelta dell’abito, è il momento in cui si iniziano a “sentire sulla pelle” le emozioni vere, che conducono al matrimonio.

Pregiate partecipazioni, realizzate e calligrafate dalla sapienti mani di verygraphy e gioielli da sogno, offerti dalla prestigiosa collaborazione con la gioielleria Morale di La Bruna ad Avola, facevano da cornice ai sorrisi ed ai pensieri.

I fiori, elementi di decorazione fondamentali in un matrimonio. Paolo Papa, artista eclettico e flower designer ha realizzato delle composizioni contemporanee, che annunciano le tendenze per il nuovo anno. Un inno alla bellezza, perché di bellezza ne abbiamo davvero bisogno.

Ed infine le foto, pronte a catturare l’attimo, fermando al luce sul volto segnato dall’emozione.

C’erano tanti elementi importanti, che insieme contribuiscono a rendere unico, personale e speciale il proprio matrimonio. Per i professionisti del mondo del matrimonio, ma anche per i futuri sposi, oggi più che mai è importante non perdere la fiducia.

L’amore non si ferma… che i sogni possano prendere vita.