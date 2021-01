Il miele va a ruba, trafugate arnie dal valore di oltre 8.000 euro

Il miele va a ruba, i Carabinieri rinvengono arnie dal valore di oltre 8.000 euro. Stamane, i militari della stazione di Granieri ritrovano 46 arnie per apicoltura allocate all’interno di un terreno sito in contrada Insito, nel comune di Caltagirone. A seguito di accertamenti mirati, le arnie risultano rubate da un fondo agricolo in contrada Badia, a Mineo, recintato e adibito all’attività di apicoltura. La refurtiva è di proprietà di un apicoltore titolare di una società cooperativa di Zafferana Etnea. Arnie e api, quindi, riconsegnate al legittimo proprietario.

