Il jazzista siciliano Francesco Cafiso è stato nominato cavaleriere della Repubblica. La comunicazione è arrivata direttamente dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una notizia che riempie d’orgoglio non solo Cafiso, ma l’intera comunità di Vittoria.

«Ci tengo a ringraziare tutti coloro i quali mi hanno scritto o chiamato per congratularsi con me in occasione del conferimento di questa riconoscimento, del quale sono profondamento onorato», scrive queste parole sul suo profilo Facebook.

Fuoriclasse del sassofono, Cafiso suona in giro per il mondo sin da quando era un ragazzino. Un’orgoglio non solo siciliano ma di tutta la Nazione.

Da un paio d’anni si è trasferito in America per iniziare un percorso altamente formativo e professionale alla Juilliard, una delle principali scuole di arti, musica e spettacolo del mondo che si trova a New York.

I prossimi impegni lo vedranno in concerto in Florida e Svizzera, sempre con il gruppo “artist diploma” della Juilliard e poi un tour nelle maggiori città dell’Asia e dell’Australia. Poi, ripartirà alla volta del Canada, Spagna e tutta Europa.