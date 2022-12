Un toccasana per lo Sport Club Gravina. I ragazzi di Guadalupe tornano a un successo voluto, atteso e sperato. Contro Or.Sa. Barcellona, nella gara valida per la 12/a giornata di campionato, finisce 87-85 di fronte al pubblico del PalaCus. Una vittoria sofferta ma importantissima che ritorna dopo tre sconfitte consecutive, che permette ai gravinesi di prendere una boccata d’ossigeno e di vivere la sosta più serenamente. La Serie C Gold di basket infatti, adesso tornerà in campo il prossimo 3 gennaio.

Grazie a questo successo arriva anche la scossa necessaria per la classifica che permette agli uomini di Guadalupi di guardare con più fiducia alla seconda parte del campionato.

Una partita però non semplice e neanche scontata con gli ospiti sempre sul pezzo e che sicuramente complicano la gara per i gravinesi. Il primo quarto si conclude sul 24 pari con il recupero dell’iniziale svantaggio da parte degli ospiti. Proprio l’Or.Sa.Barcellona nel secondo quarto preme sull’acceleratore e crea un distacco difficile da recuperare per i padroni di casa. Termina sul +10 con il parziale di 29-39, ma i padroni di casa non ci stanno. Da questo momento in poi Gravina mette in campo la grinta e la voglia di portare a tutti i costi a casa il successo e nel terzo quarto, infatti, riprende a macinare punti.

Di fronte a un avversario che non indietreggia di una virgola, Gravina recupera lo svantaggio e riesce a mantenere il risultato punto su punto. Alla fine sono ancora gli ospiti a chiudere in vantaggio il terzo quarto sul 64-69 ma la partita resta apertissima. Tutto si decide nell’ultimo quarto con un finale al cardiopalma. Al Cus le due squadre conducono il match punto a punto ma poi ci pensa Barbera, a pochi secondi dal termine, a portare il Gravina avanti in un esplosione generale. Sul vantaggio i padroni di casa riescono a mantenere il distacco minimo che gli regala però, la vittoria.

Molto soddisfatto coach Guadalupi a fine gara:

“La squadra ha giocato una buona partita e mi è piaciuta molto sotto l’aspetto caratteriale, venendo fuori puntualmente da momenti di grande difficoltà nell’arco dei quaranta minuti. Dopo tre sconfitte consecutive, due delle quali nei derbies contro CUS ed Alfa, i ragazzi hanno avuto una grande reazione”.

Credit ph Romano Lazzara