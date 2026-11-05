Pirandello apre la stagione del Golden di Palermo: Pippo Pattavina protagonista de “Il giuoco delle parti”

Dal 9 al 12 novembre il Maestro siciliano porta in scena il capolavoro di Luigi Pirandello, diretto da Giampaolo Romania. Dieci spettacoli compongono il cartellone della stagione teatrale “Turi Ferro” 2026-2027.

È Pippo Pattavina ad aprire la nuova stagione teatrale “Turi Ferro” del Golden di Palermo. Dal 9 al 12 novembre, il Maestro siciliano sarà protagonista de “Il giuoco delle parti” di Luigi Pirandello, spettacolo diretto da Giampaolo Romania che inaugura il cartellone 2026-2027 del teatro di via Terrasanta 60.

Un debutto affidato a uno dei testi più incisivi del drammaturgo agrigentino, nel quale relazioni sentimentali, convenzioni sociali e strategie personali si intrecciano in un gioco di ruoli destinato a sfociare in un epilogo drammatico.

La produzione, firmata dall’Associazione culturale Progetto Teatrando, vede accanto a Pattavina un cast composto da Emanuela Muni, Riccardo Maria Tarci, Giuseppe Ferlito, Aldo Toscano, Santo Santonocito, Elisa Franco, Giuseppe Parisi e Giovanni Maugeri.

Leone Gala e il fragile equilibrio tra apparenza e realtà

Al centro della vicenda c’è Leone Gala, un uomo che sceglie di affrontare le sofferenze della vita attraverso il distacco emotivo e il controllo razionale. Accanto a lui, Silia cerca di liberarsi di una presenza che considera opprimente e mette in atto un piano costruito attorno a un equivoco legato a un’offesa subita.

La reazione di Leone, tuttavia, prende una direzione inattesa. L’uomo accetta formalmente il ruolo del marito tradito e trasforma la situazione in una trappola per Guido Venanzi, amante della donna, destinato a pagarne le conseguenze.

Pirandello costruisce così un conflitto nel quale i ruoli sociali diventano determinanti per il destino dei personaggi. Le convenzioni, le apparenze e le strategie individuali si trasformano in strumenti di confronto e sopraffazione, mentre il confine tra ciò che si mostra e ciò che realmente si è diventa sempre più fragile.

Anche lo spazio scenico contribuisce a raccontare questa tensione. L’ambiente domestico perde la propria funzione ordinaria e diventa parte integrante della rappresentazione, attraverso una struttura dinamica e frammentata che riflette gli equilibri instabili e i contrasti tra i protagonisti.

Il cartellone del Golden: dieci spettacoli fino a maggio 2027

Con “Il giuoco delle parti” prende ufficialmente il via la stagione teatrale “Turi Ferro” 2026-2027 del Golden di Palermo. Dal 9 novembre 2026 al 13 maggio 2027 sono previsti dieci appuntamenti che attraversano generi e linguaggi differenti, affidandosi a interpreti e protagonisti del panorama teatrale italiano e internazionale.

Dopo Pippo Pattavina, dal 27 al 29 novembre sarà Enrico Guarneri a portare in scena “Rosso Malpelo”, tratto dall’opera di Giovanni Verga, con la regia di Guglielmo Ferro.

Dall’8 al 10 dicembre spazio a Ferzan Özpetek, che firma e dirige “Ruoli secondari”.

Il nuovo anno si aprirà, dal 12 al 14 gennaio, con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere nella commedia “Indovina chi viene a cena?”, tratta dal testo di William Arthur Rose, con adattamento di Mario Scaletta e regia di Guglielmo Ferro.

Dal 22 al 24 gennaio sarà la volta di Vincenzo Pirrotta con “Il commissario Montalbano”, per la regia di Guglielmo Ferro.

Dal 23 al 25 febbraio arriverà il musical “Tootsie”, interpretato da Paolo Conticini e Mauro Casciari, produzione Teatro Sistina diretta da Massimo Romeo Piparo.

A marzo il cartellone proseguirà con Nancy Brilli ne “Il padrone” di Gianni Clementi, dal 2 al 4 marzo, con la regia di Pierluigi Iorio. Dal 16 al 18 marzo sarà invece Carlo Buccirosso a firmare e dirigere “Qualcosa è andato storto”.

Dal 6 all’8 aprile toccherà a Toti Mancuso e Totino La Mantia, protagonisti di “Due ragazzi irresistibili” di Neil Simon, con la regia di Giampaolo Romania.

A chiudere la stagione, dall’11 al 13 maggio 2027, sarà Alessio Boni con “Molière – L’arte della beffa”, spettacolo di cui firma anche la regia.

Da Palermo a Catania: le prossime repliche

Dopo gli appuntamenti palermitani, “Il giuoco delle parti” tornerà in scena in Sicilia al Teatro ABC di Catania, dal 3 al 18 aprile 2027.

Per assistere allo spettacolo al Golden di Palermo, i biglietti sono disponibili online su Vivaticket.

Informazioni e biglietti: Il giuoco delle parti – Vivaticket.