Il giudice etneo Nunzio Sarpietro beccato seduto al ristorante ma in zona arancione

Sarpietro si trovava nella capitale per sentire l’ex premier Giuseppe Conte sul “caso Gregoretti” che vede coinvolti importanti nomi della politica italiana tra cui il leader della Lega Matteo Salvini. Il giudice, malgrado il pm Andrea Bonomo abbia chiesto per ben due volte l’archiviazione del caso, ha insistito per un confronto con l’ex Presidente del Consiglio e tutti i ministri a Palazzo Chigi.

Una violazione “non di legge ma di un regolamento”

Dopo una criticatissima conferenza stampa improvvisata all’uscita, Sarpietro si sposta in uno dei locali più famosi della città capitolina, che seguendo le norme anti Covid, dovrebbe non consentire la consumazione al tavolo.

E invece, i giornalisti delle Iene pizzicano il magistrato seduto con la figlia che tenta di giustificarsi dichiarandosi pronto a pagare le sanzioni previste e di voler semplicemente passare qualche ora in famiglia.