Il doodle di Google che celebra la pizza come patrimonio culturale

E se vi chiedessero qual è il piatto più mangiato al mondo cosa rispondereste? La pizza! Unica e intramontabile, come arte viene celebrata con un gioco nel doodle di Google di oggi.

Google dedica il suo doodle alla maestosa pizza.

Oggi ricorre il quarto anniversario dell’iscrizione dell’arte culinaria del “Pizzaiuolo” napoletano da parte dell’UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. Per questo Google ha deciso di celebrare la pizza con un giochino divertente e spensierato che ti ruba pochi minuti ma che incuriosisce e intriga.

In onore infatti alla pizza Google in questa data ha deciso di mettere sul piedistallo il piatto italiano più diffuso e imitato in tutto il mondo. L’unico, il più amato.

L’elogio avviene con un giochino divertente realizzato per il doodle di oggi in cui viene richiesto all’utente di tagliare delle fette di pizza a seconda delle richieste degli alimenti più amati. Si tratta quindi di un puzzle game della pizza che ti sfida a tagliare in base al tipo di pizza ordinata.

L’obiettivo del gioco è aggiudicarsi il maggior numero di stelle e le stelle si ottendono facendo attenzione ai condimenti e al numero di fette richieste.

Seppur nel gioco non vi siano solo le classiche pizze più amate ma anche quelle più esotiche, il giochino resta molto divertente. Provaci anche tu!