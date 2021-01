Il Covid non va in vacanza: altri 1.391 casi in Sicilia, +44 nuovi ingressi in ospedale

Il Covid non va in vacanza, sono 1.391 i nuovi casi di positività accertata all’infezione Sars-Cov2 in Sicilia, su 7.597 tamponi. Crescono sia le vittime, altre 34 in un solo giorno, e anche gli ingressi in ospedale, +44 rispetto a ieri, per un totale di ospedalizzati di circa 1.181. Ci sono anche nuovi ingressi nelle Terapie Intensive: +13. I guariti, invece, sono 370.

Catania 396 nuovi casi di Coronavirus

Catania rimane sulla cresta dei contagi, in 24 ore sono +396 i contagiati da Covid. Segue Palermo con +295, Messina +210, Ragusa +69, Trapani +76, Siracusa +197, Caltanissetta +56 e Agrigento +44

G.G.