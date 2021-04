Il Comune sospende i lavori alla Timpa di Leucatia

Dopo le polemiche e la lettera aperta firmata dal MoVimento 5 Stelle Catania, Catania Bene Comune, SiciliAntica, Catania ecologista, Iniziativa femminista e i cittadini “Amici della Timpa di Leucatia”, con un’ordinanza del Direttore dell’Urbanistica Biagio Bisignani pubblicata ieri nell’area “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale, l’Amministrazione Comunale ha disposto la sospensione immediata dei lavori in via Pietra dell’Ova s.n., del cantiere indicato per demolizione e ricostruzione di un immobile, nel Monte Paolillo, ricadente nella Timpa di Leucatia, di proprietà Dusty Immobiliare Srl.

Il provvedimento di sospensione delle attività di cantiere, nello stesso pomeriggio di ieri, oltre che ai diretti interessati, è stato notificato al sindaco, al segretario generale nella qualità di responsabile Anticorruzione, al Procuratore della Repubblica, alla locale Soprintendenza ai beni culturali e architettonici, al Genio Civile a all’Arta.

Nel provvedimento dell’Urbanistica comunale è precisato che l’Amministrazione “si riserva di comunicare entro i successivi 45 giorni i provvedimenti che si riterrà di adottare, sulla scorta delle verifiche da effettuare anche in collaborazione con gli enti che tutelano i vincoli alle suddette aree”.

E.G.