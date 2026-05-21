“Il caso Agatha Christie”: il romanzo di Nina de Gramont che racconta gli undici giorni più misteriosi della regina del giallo

Cari lettori,

capita, a volte, che la realtà superi di gran lunga l’immaginazione. E quando uno scrittore decide di raccontare un evento straordinario realmente accaduto, illuminandone anche le zone d’ombra attraverso la propria arte narrativa e immaginativa, ciò che si ottiene non è soltanto una semplice storia, ma qualcosa di molto più profondo. Un’opera capace di confondere il confine tra verità e finzione, tra memoria e invenzione, tra ciò che è accaduto davvero e ciò che forse sarebbe potuto accadere.

È questo il caso del romanzo di Nina de Gramont, “Il caso Agatha Christie”, entrato nella lista dei libri più venduti del Times in Gran Bretagna e del New York Times negli Stati Uniti, pubblicato in Italia da Neri Pozza nel 2022.

La prima cosa che dovete necessariamente sapere è che questo romanzo nasce da un cuore spezzato. Immaginate di svegliarvi una mattina, nel caso di Agatha Christie, quella del 3 dicembre 1926, e di sentire l’inaspettata confessione del vostro coniuge, che vi rivela di volere il divorzio per uno dei motivi più strazianti che si possano ascoltare: desiderare sposare la propria amante.

Voi cosa fareste? Quale sarebbe la vostra reazione? Che cosa vi suggerirebbe il vostro cuore infranto? Rabbia? Disperazione? Vendetta? Mentre ci pensate, e sono certo che molti di voi risponderanno: «Non saprei, dovrei trovarmi nella situazione», vi racconto cosa fece la nostra amata regina del giallo. Lei decise semplicemente di sparire.

Quella stessa notte, la sua auto fu ritrovata abbandonata non lontano dalla sua casa nel Berkshire, con alcuni effetti personali ancora sul sedile posteriore. Da quel momento ebbe inizio uno degli episodi più enigmatici della storia letteraria del Novecento. Nei successivi undici giorni seguì una vera e propria caccia all’uomo su scala nazionale, con l’impiego di cani da ricerca, agenti di polizia e persino aerei. Migliaia di persone parteciparono alle ricerche e i giornali di tutto il mondo dedicarono pagine intere alla vicenda, alimentando ipotesi, scandali e speculazioni di ogni genere.

Poi, improvvisamente, Agatha Christie venne ritrovata sana e salva in una spa a Harrogate. Ma cosa accadde davvero durante quei giorni? Fu una fuga volontaria? Un crollo psicologico? Un tentativo di vendetta? Oppure qualcosa di ancora più complesso e indecifrabile? La verità, probabilmente, non la conosceremo mai. La stessa Christie, vittima di un’improvvisa amnesia, dichiarò ai giornalisti di non ricordare nulla di quanto accaduto.

Ed è proprio qui, quando la verità dei fatti scivola nell’ombra e lascia spazio al mistero, che la fantasia può finalmente entrare in scena. Attorno a quegli undici giorni si è costruito, nel tempo, un alone quasi leggendario, fatto di supposizioni e teorie contrastanti. Eppure Nina de Gramont sceglie una strada ancora più affascinante. Non si limita a immaginare cosa possa essere successo, ma decide di raccontare la vicenda da una prospettiva completamente diversa.

Sarebbe stato troppo semplice, forse persino scontato, ascoltare questa storia dalla voce della persona scomparsa. Ma se a raccontarcela è la “cattiva” di turno, l’amante del marito di Agatha Christie, allora tutto cambia. Improvvisamente i confini tra giusto e sbagliato iniziano ad assottigliarsi, i personaggi smettono di apparire semplicemente innocenti o colpevoli e ogni certezza comincia lentamente a vacillare.

La grande forza di questo romanzo sta proprio nella sua capacità di umanizzare tutti i protagonisti della vicenda. Nessuno è completamente innocente, nessuno è interamente crudele. C’è solo dolore, desiderio, solitudine, paura di perdere chi si ama e bisogno disperato di essere scelti. Ed è forse proprio questo a rendere la storia così coinvolgente. Dietro il mistero e il fascino del caso mediatico si nasconde qualcosa di estremamente universale, qualcosa in cui tutti, almeno una volta nella vita, possiamo riconoscerci.

Molti saranno i misteri che ci accompagneranno durante la lettura e, mentre ci sorprenderemo a comprendere le ragioni della donna che ha infranto il sogno romantico di Agatha Christie, cercheremo inevitabilmente di rispondere alla domanda da cui tutto ha avuto inizio: che cosa è disposto a fare un cuore spezzato?

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