Ieri al centro commerciale Centro Sicilia il Live Show dei Dinsieme, un evento gratuito per i bambini molto poco a favore dei bambini. Sembrano quasi una copia dei “Me contro te”. Anche i colori sgargianti li ricordano. Erick Parisi e Dominick Alaimo sono originari di Palermo e sono una famosissima coppia di YouTuber. Fanno in coppia anche nella vita e sono amatissimi dai piccoli dai 4 ai 13 anni circa.

Ieri al Centro Commericiale Centro Sicilia i Dinsieme sono saliti sul palco per un live show e per incontrare i piccoli followers. In tantissimi sono arrivati per incontrare la coppia.

Per l’incontro era necessario scaricare una liberatoria che doveva essere compilata è firmata dai genitori. Al box si doveva poi ritirare il pass necessario per incontrare le “star”. Dopo lo spettacolo i bambini hanno iniziato una fila infinita. Genitori sudati, stressati, spazientiti, hanno accompagnato i figli per ore e ore in coda. Lo abbiamo fatto tutti in fondo per i nostri cantanti preferiti. E i due YouTuber sono i nuovi “Backstreet Boys” a quanto pare.

Ma ciò che è stato davvero sconcertante è un d’evento che si è verificato proprio durante l’incontro.

Oltre le foto i bambini avevano la possibilità di chiedere ai Dinsiemedi tornare un autografo. Questo però veniva firmato solo sui gadget ufficiali. Fin qui potrebbe anche suonare bene, anche se ricordiamoci che si tratta di bambini.

Ma ciò che ha destato stupore è stato vedere che ad alcuni bambini che non avevano i gadget, ma solo fogliettini bianchi, questi non sono stati loro autografati. I foglietti i bianchi sono stati gettati.

Il desiderio di un bambino vale quindi davvero più della certezza di aver fatto acquistare ai genitori un gadget ufficiale?