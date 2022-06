“Florio” è la nuova collezione di collane di Andrea Gangi (Ibridi) ispirata a Franca Florio.

Di Andrea Gangi abbiamo già parlato l’anno scorso. Andrea è un artista catanese che della sua creatività, della sua passione ne ha fatto un mestiere. Da anni Andrea Gangi a Catania è conosciuto come Andrea Ibridi. Ibridi è un marchio che ormai ha segnato la sua persona, la sua vita, le sue giornate. Un marchio che ha portato Andre alla scoperta di un mondo, quello del plexiglass, con il quale realizza accessori come orecchini e collane unici. I suoi pezzi vanno a ruba in pochissimo tempo e sono sempre un regalo gradito per ogni occasione.

La nuova collezione di Andrea Gangi di Ibridi porta il nome di “Florio”.

«Tempo fa ho scoperto la figura di Franca Florio,» racconta Andrea «una donna palermitana vissuta a cavallo tra il 1800 e il 1900. Oggi possiamo considerarla banalmente una delle prime influencer siciliane, quasi una party girl. Fu considerata l’animatrice della Belle Époque siciliana e proprio dai siciliani fu soprannominata la regina di Palermo. Colta, di una bellezza indiscussa, grazie alla sua innata predisposizione per le public relations ospitò in Sicilia Re, imperatori e Zar che rimasero affascinati non solo dalle bellezze della Sicilia ma anche dalla sua personalità. Era famosa per la sua eleganza, per i suoi abiti, ma sopratutto per le sue lunghissime collane di perle Cartier. Ne indossava due, lunghe una 1.80 e una 1.70. La mia nuova collezione nasce proprio dalle sue collane. Mi sono chiesto: Se Franca Florio vivesse i nostri giorni, indosserebbe le mie collane? E soprattutto, indosserebbe ancora le perle o sceglierebbe i colori della terra e del cielo siciliano?»

Da una storia del passato, da una figura che ancora oggi fa parlare di se, nonostante siano trascorsi 200 anni, nasce la nuova collezione di collane di Ibridi.

“Florio” è una collezione di collane realizzate con piccole perle di plexiglass (materiale identificativo del brand) di 1.5 cm. Alcune sono lunghissime, altre girocollo. Si possono utilizzare singolarmente, ma il massimo è sicuramente vederle insieme indossate a più giri.

Una collezione, molto colorata, perfetta per l’estate. ironica al punto giusto, per nulla banale. Eccentrica ma di classe.

Come Andrea Gangi, anche noi ci chiediamo: “Chissà se Donna Florio avrebbe indossato le collane di Ibridi?”